Eliza Samudio: até quando mulheres vítimas de violência serão silenciadas?

Isso faz com que ela grite por socorro e ninguém a ouça. Isso pode fazer com que seja assassinada sem chance de se defender.

Esse foi o enredo que levou Eliza Samudio a uma morte brutal, com requintes de crueldade e tortura, depois de se envolver com o então goleiro Bruno, que acumulava títulos pelo Flamengo.

Eliza tinha só 25 anos e um bebê de quatro meses, que foi arrancado dela.

Um documentário recém-lançado pela Netflix reconta essa história tentando ir além da fama de maria-chuteira que uma ampla torcida colou nela.

"A Vítima Invisível", dirigido por Juliana Antunes, mostra que os gritos de socorro de Eliza nunca foram levados a sério. Enquanto Bruno era protegido pelo futebol, inclusive sendo dispensado de depor à polícia por causa de um jogo, ela era ignorada.

Tratada como uma aproveitadora que o enganou e engravidou para garantir uma pensão milionária — que hoje é uma dívida milionária —, Eliza chegou a ser acusada de estar atrapalhando a boa fase do goleiro no futebol, com as denúncias públicas que fazia.