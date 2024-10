Mbappé muda versão e segue cartilha clássica de acusados de estupro

A primeira reação do jogador foi acusar a imprensa de espalhar "fake news". Sua advogada, uma mulher, foi à TV francesa dizer que desconhecia a investigação, que seu cliente estava "sereno" e que "ele nunca está sozinho".

Segundo ela, Mbappé "nunca está exposto a se encontrar numa situação em que haveria, para ele, um risco sendo assumido. Isso exclui totalmente o fato de que ele poderia ter praticado ações repreensíveis. Isso é uma certeza absoluta".

O problema é que, na maior parte dos casos, o estupro acontece entre quatro paredes, sem testemunhas. A menos que Mbappé nunca fique sozinho com uma mulher, essa fala não faz o menor sentido.

A advogada foi mais longe: disse que uma queixa não prova nada e que está se preparando para processar por difamação quem ligar o nome de seu cliente à violação sexual.

Numa nota, a equipe do jogador foi enfática na tentativa de silenciamento: "Para pôr fim a esta destruição metódica da sua imagem, serão tomadas todas as ações legais necessárias para estabelecer a verdade e perseguir cada pessoa ou meio de comunicação implicado no assédio moral e no tratamento difamatório que Mbappé sofre repetidamente".

Dias depois, porém, veículos franceses começaram a publicar que o jogador reconhece que teve, sim, relações sexuais com uma mulher em Estocolmo. Segundo o "Le Parisien", teria sido um encontro consensual — na avaliação de Mbappé.