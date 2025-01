Por que eles fazem sexo oral nelas? Motivo inesperado surge em pesquisa

De acordo com os resultados, homens que atribuem um menor valor a si mesmos como parceiros românticos são mais propensos a realizar sexo oral em suas parceiras. Essa prática é vista como uma forma de compensação e uma maneira de aumentar a satisfação sexual da parceira, garantindo assim a estabilidade do relacionamento.

Em outras palavras, esses homens utilizam o sexo oral como um recurso para se destacarem e evitarem que as parceiras se interessem por outros homens.

Os pesquisadores aplicaram uma escala de valor, contendo diversas características consideradas importantes em um parceiro romântico, como atratividade sexual, envolvimento emocional, senso de humor, gentileza e compreensão, saúde física, status profissional e financeiro e inteligência. Os pesquisados atribuíam valor tanto às parceiras como a si mesmos.

Depois correlacionaram com a prática do sexo oral no relacionamento. Homens que se percebiam com menos atributos desejáveis, de acordo com essa escala, tendiam a se engajar mais na prática de sexo oral, possivelmente como um esforço consciente para aumentar sua relevância na relação.

Na verdade, a cunilíngua é uma ferramenta eficaz para fornecer satisfação sexual a uma parceira, já que mulheres que recebem sexo oral são mais propensas a ter orgasmo durante um encontro sexual em comparação com aquelas que não o fazem.