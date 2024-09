Pornografia faz homem demorar a gozar? Vânia está intrigada com parceiros

Vânia tem 62 anos e vida sexual ativa. Por 2 anos ela teve um companheiro que regulava com ela em idade. Agora ela está com um novo parceiro, quase 20 anos mais jovem (43 anos). Nos dois relacionamentos, Vânia sente que os parceiros demoraram muito para gozar e me pergunta se isso tem relação com o uso de pornografia.

De fato, alguns homens com ejaculação retardada - um atraso significativo no orgasmo e ejaculação, mesmo que haja vontade e estimulação adequada - podem ter desenvolvido um padrão masturbatório muito específico, um ritmo e uma pressão no pênis que só suas próprias mãos conseguem fazer.

Não necessariamente esse hábito masturbatório tem relação direta com o consumo da pornografia, pois a fantasia imaginativa pode também ser um disparador para a masturbação. No entanto, quando este homem também é um usuário constante da pornografia, outro elemento pode estar associado, que é a excitação por estímulos visuais específicos, que na vivência com parcerias podem ser muito diferentes.