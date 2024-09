Com 'vida pela frente' e medo de ser pai, ele deixou de gozar com a mulher

Ricardo tem 43 anos e "uma vida pela frente", como ele mesmo gosta de frisar. Me procurou porque está com dificuldade de ter orgasmo na relação com a mulher, o que é uma novidade na vida dele. Ele sente que a excitação é suficiente para disparar o orgasmo, mas por alguma razão que ele não consegue entender, ele fica no quase...daí se cansa e para com a penetração.

Você tem "uma vida pela frente" era a frase preferida da mãe dele, quando ele era adolescente e estava iniciando a sua vida sexual.

A mãe, como acontece com boa parte da população brasileira, era quem fazia a educação sexual dos filhos, a seu modo: fazia o alerta sobre o uso do preservativo para não pegar doenças, do cuidado com o corpo das "moças" e principalmente para não engravidar ninguém.