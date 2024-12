Liniker, Febem, Os Garotin: os melhores shows, álbuns e revelações de 2024

"Caju" vai do R&B ao pagode, numa unidade sonora que impressiona. Instantaneamente, cada verso do álbum, com mais de 1 hora de duração, ressoou entre antigos e novos fãs - e isso, nessa altura do campeonato, é uma conquista e tanto, que coloca Liniker, seguramente, no patamar elevado da música brasileira.

Imagem: Reprodução | Instagram @febem

2. Febem, "Abaixo do Radar"

Há quem veja a explosão do trap como algo renovador no rap, outros veem as letras dessa nova leva um tanto empobrecidas. No meio disso, a meta do rapper paulista é estar 'acima da média, abaixo do radar', como ele canta na abertura do álbum, uma viagem profunda à história de um jovem que é, como tantos outros, obrigado a amadurecer mais cedo.

Na contramão da produção que domina as paradas, as batidas perfeitas do seu companheiro de longa data CESRV miram no Boombap. Febem, porém, prefere beber dessa água do que emular a estética. O resultado é um álbum simples, de um frescor notável e rimas desconcertantes tamanha honestidade: o que faz lembrar a todos o real significado do hip-hop.

Imagem: Divulgação

3. Boogarins, "Bacuri"