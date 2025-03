Supla se inspira na versatilidade de Elvis: 'Era o melhor entre os brancos'

Eduardo Smith de Vasconcellos Suplicy, mais conhecido como Supla, um dos nomes mais associados ao rock and roll no Brasil, bebe de todas as fontes da música para a inspiração. Com sua presença única e inconfundível, ele conta como conseguiu inserir MPB e bossa nova em suas músicas através de influências estrangeiras, como o icônico Elvis Presley.

Em entrevista aos apresentadores Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Supla disse que Elvis Presley era um dos melhores músicos. "Eu sempre gostei muito do David Bowie por essa atitude, sabe? Ele sempre foi atrás de música funk e até do Elvis Presley também. Só que eu já vi pessoas criticarem, inclusive uma pessoa que eu amo demais, que é o Ray Charles."