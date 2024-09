Música baiana fez São Paulo pular como se fosse fevereiro no Coala Festival

A música baiana esteve presente de diversas formas no último dia do Coala Festival, no domingo (8), em São Paulo. Primeiro, com o carioca Xande de Pilares cantando as músicas de Caetano Veloso no palco principal. Em seguida, a Orkestra Rumpilezz e Luedji Luna se apresentavam no Palco Tim, no Auditório Simón Bolívar, ao mesmo tempo em que o produtor musical e DJ soteropolitano Ubunto comandava o set depois da apresentação da banda 5 a Seco, também no palco principal.

O produtor fez as honras para o encontro inédito que viria em seguida, de duas grandes representantes da música afro-baiana: Timbalada e Afrocidade. A Afrocidade já havia se apresentado no Coala em 2019 e surgiu deles a ideia de convidar a Timbalada para compor o show. Eles já estavam apresentando em Salvador uma homenagem à banda criada por Carlinhos Brown no começo dos anos de 1990, no Candeal, em Salvador. Ou seja, são 20 anos de diferença entre uma e outra.

A sintonia entre Denny, vocalista da Timbalada, e Fernanda e Mazzone, da Afrocidade, surpreendeu quem assistiu ao show. Com muito mais tempo de estrada, claro, Denny dividiu de igual para igual o palco, sem reivindicar protagonismos. O Memorial da América Latina virou uma arena para celebração do ritmo e dos corpos — já que a dança, a roda e o contato físico são intrínsecos à música que fazem.