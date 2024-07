Em show dos 30 anos, Planet Hemp conta história de resistência e amizade

A escolha do repertório com Black Alien não poderia ter sido mais acertada: "Queimando Tudo", "Deisdazseis", "Zerovinteum" (que a banda não tocava ao vivo havia tempos) e o hino "Contexto", para incentivar o público a continuar a jogar a fumaça pro alto.

Fechando a noite de participações, subiram ao palco Pitty, para participar de uma versão acelerada de "Admirável Chip Novo"; a decana banda de punk paulistana As Mercenárias executando "Me Perco"; e o BaianaSystem, que executou uma versão interessante de "Dig Dig Dig" com a sua "Duas Cidades".

BNegão e Marcelo D2 comandam o show de 30 anos do Planet Hemp, em São Paulo Imagem: Wilmore Oliveira/Divulgação

Não faltaram também homenagens aos parceiros que já se foram. Skunk foi lembrado diversas vezes, especialmente por D2, amigo pessoal do fundador do Planet Hemp. "Skunk, sua chama segue viva", disse, após a execução de "A Culpa É de Quem?". Chico Science e Chorão foram exaltados com "Samba Makossa", música do primeiro que o segundo gravou no disco acústico do Charlie Brown Jr. com participação de D2.

Por questões técnicas, quatro músicas precisaram ser executadas quando o show já estava se encaminhando para o final: "Salve Kalunga" e "War Inside My Head", com Mike Muir, "Distopia", com Criolo, "Legalize Já" e "Me Perco", com as Mercenárias.

Com isso, parte do público começou a se dispersar, perdendo o fecho do espetáculo com primeiro grande hit do Planet, "Mantenha o Respeito", tocada enquanto um gigantesco baseado cenográfico era passado do palco para a plateia. Tudo baseado em fatos reais.