'Virou minha paixão': Silvanny Sivuca influenciou Carnaval do Rio e de SP

Com um repertório que transita entre clássicos e releituras, a cantora, percussionista e produtora musical, Silvanny Sivuca, vencedora dos Prêmios WME Awards, em 2021, e o Potências, em 2022, como melhor instrumentista do ano, também tem influência no Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Durante conversa com Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Silvanny Sivuca conta como entrou no universo carnavalesco. "O Carnaval entrou na minha vida de uma maneira muito bonita. Eu desfilei numa escola de samba, que foi a Mocidade Alegre, nas alas das crianças, e eu fiquei apaixonada por aquilo, pela bateria, por todo aquele movimento de pessoas tocando. E virou minha paixão."

Sivuca influenciou um dos maiores blocos de rua carioca, o Bangalafumenga —que também desfila em São Paulo, e criou, junto ao Instituto Alana, o Me Lembra que Eu Vou, em São Paulo. "Eu fui dar uma consultoria para Bangalafumenga sobre como fazer as oficinas, em parceria com a Banda Alana, e o José Curi, meu pai postiço, se apaixonou pelo projeto Alana."