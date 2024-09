Hariel mostra a intimidade dos bastidores de 'Funk Superação'

O projeto conta com as participações de Gilberto Gil, Iza e Péricles. A presença de nomes de outros gêneros revela a intenção do funkeiro.

"O que estamos fazendo aqui é música popular brasileira, o funk é música popular brasileira", diz o produtor do disco, DJ Thi Marquez.

