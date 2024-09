No Rock in Rio, Amaro Freitas rema contra a maré para emocionar público

O músico não deixa, porém, de buscar diálogos com o mundo pop. Nos últimos anos, ele colaborou em músicas de Sandy, Liniker, Manu Gavassi e Criolo. Muitos deles gravaram vídeos nas redes sociais, chamando seus seguidores para assistir ao show de Amaro no Rock in Rio.

"A Sandy tem uma outra realidade familiar, com o pai que já tava no meio, e ela é uma pessoa extremamente musical. Com nenhuma dessas pessoas com quem eu fiz parceria a gente ficou falando besteira, jogando conversa fora. Estávamos interessado nesse tipo de conexão. Isso foi muito interessante."

Para Amaro, esse diálogo constante faz parte dessa costura para chegar mais próximo do público brasileiro - sua maior meta como artista.

Imagem: Divulgação/Rock In Rio

"O jazz é uma música reconhecida pela sua intelectualidade, às vezes isso afasta um tipo de conexão que, antes de qualquer coisa, é música. O dó mais complicado que você possa dar, com todas as tensões, a sétima maior, tudo isso são sonhos, que provocam sentimentos e emocionam. Então eu quero tá alinhado com qualquer pessoa que esteja afim de fazer isso", explica.

"É muito importante saber que essa música emociona as pessoas e que eu estou fazendo a minha parte."