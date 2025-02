Liniker, Pabllo Vittar, GG: Hopi Pride anuncia lineup bafônico em 7ª edição

O Palco Diversi é o coração pulsante do festival. Neste ano terá estrelas como Liniker, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Irmãs de Pau, Carol Biazin, Ebony com Sodomita, Katy da Voz e as Abusadas, Grag Queen e Traemme. Além disso, vai rolar muito som com DJs, como Rafa Maia, Rebobinights, Toni, Seabra e Wolf Djs.

O Palco Tribaliza fica lá no Wild West do Hopi Hari e é pra quem adora tribal house. Preparem-se para dançar com Anne Louise, Má Rodrigues, Ella Nasser, Nina Sabbah, XXPERIENCIA (VMC & Zambianco), Allison Nunes, John W., Nicoly, Garu, Erik Vilar, Gui Valenga, Van Müller e Rob Phillips.

Já o Palco Kaminda Klub 3000 é o point do funk, hyperpop, techno e house. Vamos ver Kaya Conky, S4tan, Caio Prince, Affair DJ's, Cyberkills, Ramemes, Fuso!, Mia Badgyal, Alírio, Machado, Dry, Evehive e Dandarona fazendo todo mundo mexer.

E não para por aí! O "Momento Realness" no Palco Diversi traz drag performances épicas com Dacota Monteiro, Frimes, Natasha Princess, Alyssah Hernandez, Naza e Desirée Beck, sob o comando da diva Silvetty Montilla.

Pra completar, várias atrações do Hopi Hari vão funcionar até as 2h. Vai dar pra encarar a Montezum, a maior montanha-russa de madeira da América Latina, ou, se preferir, a adrenalina de Katapul, Ekatomb e Evolution.

Transporte oficial e ingressos

Tá com preguiça de dirigir? Sem estresse! A GO2 oferece transfer oficial saindo de São Paulo, Jundiaí, Campinas e até do Rio de Janeiro. Mais detalhes em go2events.com.br/hopi-pride/index.html.