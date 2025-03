'Aquece o meu coração': Silvanny Sivuca e o trabalho na ONG Instituto Alana

Silvanny Sivuca, multi-instrumentista, cantora e produtora musical, possui diversos projetos, como o Instituto Alana, onde usa há 18 anos, a música como ferramenta de educação e autoconhecimento aos jovens do Jardim Pantanal, em Guarulhos, São Paulo. Em entrevista aos apresentadores Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Silvanny Sivuca conta como tudo começou.

A percussionista contou que inicialmente foi chamada para ser coordenadora de música e se apaixonou pelo projeto. "Eu falo que eu tenho tantos projetos que eu tô envolvida, mas a Banda Alana é o meu projeto que aquece o meu coração."