Racionais MC's emocionam e apresentam música inédita em show em SP

Os Racionais já são pauta na rua desde quando começaram. E, sobre o disco novo, está segredo em sete chaves, mas o público pode ter certeza de que vem sendo feito realizado um grande trabalho pelo grupo e pela [produtora] Boogie Naipe. Kl Jay, DJ dos Racionais MC's

Com uma estrutura de palco cinematográfica, o grupo promoveu mais uma apresentação emblemática, com imagens 3D no telão e trocas de figurino, que ilustram a mudança de abordagem musical durante a sua carreira. No primeiro momento do show, relembrou sucessos dos seus primeiros trabalhos, como "Pânico na Zona Sul", gravado em 1990, no disco "Holocausto Urbano", "Negro Limitado", gravado em "Escolha Seu Caminho", de 1992, e "Homem na Estrada/Fim de Semana no Parque", presente no clássico "Raio X do Brasil".

Mano Brown durante show em São Paulo na sexta (22) Imagem: Van Campos/AgNews

O próprio Mano Brown já destacou em entrevistas que foi com "Raio X do Brasil que o grupo realmente atingiu a periferia em uma maior amplitude. O figurino foi representado por peças de roupas do time de baseball Raiders, muito utilizadas por grupos como NWA e Public Enemy, o que é visto como grande referencial para o grupo, principalmente no início da carreira.