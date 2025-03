Duquesa, Pongo, Mago de Tarso: quem roubou a cena no festival Rec-Beat 2025

4. Os Garotin

O trio Os Garotin durante show no Rec-Beat 2025 Imagem: Luana Tayze/Divulgação

O domingo do Rec-Beat transformou-se em um vibrante Baile Black com Os Garotin. Do palco à plateia, todos dançaram os passos do baile charme, embalados pelo romantismo do trio de São Gonçalo. Misturando R&B, soul e pop, o grupo apresentou um show impecável que reafirma o Grammy Latino conquistado. O emocionante encerramento a cappella, acompanhado por um gigantesco coro, garantiu um dos momentos mais marcantes do festival.

5. Mago de Tarso

Mago de Tarso faz trap inspirado na revolução sonora do manguebeat Imagem: Divulgação

Mago de Tarso emocionou o público do Rec-Beat com uma apresentação poderosa no Carnaval do Recife. Apesar das críticas recebidas antes do show, o artista de trap mostrou que o que realmente importa é a performance. Ele subiu ao palco e entregou um espetáculo marcante, provando por que é uma das grandes revelações da música brasileira.