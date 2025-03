Rec-Beat consagra Caranguejo do Trap como ícone de nova onda musical de PE

Na estreia do Rec-Beat 2025, o Cais da Alfândega, no Recife, foi palco de uma noite de sábado (1) efervescente, onde tradição e inovação se encontraram para oferecer um espetáculo inusitado e marcante. O festival, que já vem sendo celebrado como uma revolução na programação do Carnaval pernambucano, mostrou, desde cedo, seu compromisso com a ousadia e a diversidade musical.

O que aconteceu

O jovem trapper Mago de Tarso foi o primeiro a chamar atenção. Inspirado na revolução sonora de Chico Science e da turma do manguebeat, o artista encantou o público ao misturar elementos do trap com maracatu e outros ritmos regionais.