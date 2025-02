Fim de semana: festivais no Rio e em Olinda e unidades do Sesc SP têm shows

Nação Zumbi é o headliner do domingo no Carnamango, no Rio. O evento acontece no Circo Voador até terça.

Funk, rock e MPB

Em unidades do Sesc de São Paulo, o Carnaval é pra quem não gosta de Carnaval. Ou, pelo menos, para quem quer distância do ziriguidum.

Há shows de funk, rock e MPB. Na sexta, o Funk Como Le Gusta toca no Sesc Belenzinho. Black Pantera e Leoni são atrações, ambos com shows no sábado e no domingo, respectivamente nas unidades Ipiranga e Belenzinho. Lô Borges canta no domingo, no Sesc 14 Bis.

Grátis

Para quem gosta de viajar para ver shows, um bom destino é Paulínia, no interior de São Paulo. Na sexta, Alok toca no Parque Brasil 500 com entrada gratuita. A apresentação se dá por conta do aniversário da cidade.