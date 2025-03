G-DRAGON volta após 7 anos e domina o K-pop: o impacto de 'Ubermensch'

NMIXX é a combinação da letra N, que faz referência a "now", "new" e "next" (agora, novo e próximo), com o mix, que é uma combinação das artistas em direção a algo novo. Elas debutaram em 2022 com o single álbum "Ad Mare" e o single "O.O".

Na época que foi lançada, "O.O" dividiu opiniões pela estrutura diferente da música, mas se tornou um clássico do grupo e um estilo característico dos trabalhos delas, repletos de "NMIXX change up" —mudanças bruscas no direcionamento das canções.

Em 2023, elas lançaram "Expérgo" e, no ano seguinte, iniciaram a trilogia Fe304 (referência à fórmula química do ferro). Em janeiro de 2024, o primeiro álbum da série, "Break", trouxe os singles de destaque "Soñar" e "Dash". O segundo disco da trilogia, "Stick Out", foi acompanhado pelo single "See That?".

No próximo dia 17 de março, o grupo encerrará a trilogia com o lançamento de "Forward". Em entrevista exclusiva para Splash, Bae e Jiwoo deram spoilers sobre o novo single.

