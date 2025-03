The Offspring faz em São Paulo e Curitiba espécie de Springfest não oficial

Assim como o Slipknot tem seu Knotfest, The Offspring chega ao Brasil com uma espécie de Springfest não oficial. A banda é headliner de um festival sem nome, em São Paulo (no sábado, no Allianz Parque) e Curitiba (no domingo, na Pedreira Paulo Leminski), e toca após outras cinco que atuam na mesma linha do punk e punk pop.

Amyl and The Sniffers abre a programação, no Allianz e na Pedreira; The Warning toca na sequência. Ainda se apresentam, por ordem de entrada, The Damned, Rise Against e Sublime.

Antes, a turnê do Offspring inclui escala no Rio de Janeiro, na quinta, na Farmasi. Eles se apresentam com Sublime e Rise Against na abertura.