Novo papa? No mundo do metal, sucessor já foi escolhido e apresentado; veja

Uma das bandas de ascensão mais veloz nos últimos anos foi o Ghost, que atrai multidões não só com a música, mas com suas fantasias e conceitos que direcionam banda. Hoje eles lançaram mais uma fase dessa história, com um novo papa - que não tem nada a ver com o convalescido Francisco.

No grupo, o papa é Tobias Forge, vocalista que no ciclo de cada álbum muda de personagem: no começo, era Papa Emeritus I. Agora, a banda chega ao Papa Emeritus V, Perpetua.