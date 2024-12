Zeca Pagodinho anuncia pausa na carreira: 'Se dedicar à família'

Zeca Pagodinho, 65, anunciou que fará uma pausa na carreira para poder se dedicar mais à família.

O que aconteceu

O cantor se dedicará aos netos e aos filhos depois da turnê comemorativa pelos 40 anos de carreira. Ele fará shows no Brasil e no exterior.

O último evento do artista será no próximo dia 21, no Farmasi Arena, no Rio. Zeca pretende ficar ao menos cinco meses sem tarefas profissionais.