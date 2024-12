'É sobre moleques como nós': como Os Garotin levaram São Gonçalo ao Grammy

Para os artistas, o nome do trio, uma redução de "Os garotinhos" passa uma vibe minimalista, chique. "Adoramos esse nome. Veio por conta da nossa energia, da vibe do nosso encontro, da coisa de se divertir, de rir, de ser descontraído e tratar as coisas com certa despretensão, não se levar tanto a sério", diz Cupertino.

São Gonçalo, racismo e Vini Jr.

O primeiro —e premiado— álbum do trio tem como temas romances, com muitas referências a São Gonçalo e racismo. A música "Em Nome da Paz" cita o caso do rapaz negro que, em 2021, foi acusado de roubar a própria bicicleta ao passear no Leblon.

Outro destaque é a música "Vini Jr", em homenagem ao jogador de futebol. "Nessa música, a gente retrata a luta de vários moleques de São Gonçalo como a gente, como ele, que tiveram a ousadia de sonhar, acreditar que pode chegar lá no topo", diz Anchietx.

Essa música também fala que não devemos nos importar com o que as pessoas pensam, não deixar de quem somos, porque independente de onde a gente chega, essas lutas não morrem. Anchietx