Infância no CE ajudou a formar Jota.pê: 'Sacar que SP não é o mundo'

Depois do colégio, Jota.pê chegou a cursar design digital, mas acabou por desistir e focar na música. "Eu trabalhava, fazia faculdade e tocava em barzinho. Não dá, não tem hora no dia pra fazer tudo isso, e bem", lembra. "Me convenceram de que eu não ia conseguir ganhar dinheiro trabalhando com música, então eu fiz de tudo, e de nada eu gostava tanto quanto de música. Resolvi desistir quando uma vez fui tentar tocar violão para relaxar, estressado, dormi em cima do violão e acordei com a marca das seis cordas na cara. Eu fiquei muito nervoso."

Nos bares, era comum ouvir o artista tocando Djavan, Seu Jorge, Ana Carolina, Chico César e até Skank. Mas essas não foram as primeiras apresentações de Jota.pê, que, aos 15 anos, já tinha banda de rock. "As primeiras composições foram sobre romancezinhos da adolescência", lembra. "Com o tempo fui explorando outros assuntos."

Em 2017, ele participou do The Voice, no time de Lulu Santos. A intenção era conhecer pessoas —não só os jurados famosos, mas a banda que o acompanhava e os outros artistas. Mas o programa o fez receber até uma "validação" dos parentes por aparecer na TV. "Foi muito mais um empurrão pessoal do que resultado de mídia", conta. "Um empurrão pra não parar de fazer música."

Foi maravilhoso, porque eu não tava nem aí se ia ganhar ou não, então foi tudo divertido e lindo. Lulu foi super carinhoso, falo com ele até hoje. Jota.pê

Após o The Voice, ele se juntou a uma amiga que também esteve no programa, Bruna Black. Juntos, e "meio sem querer", nasceu o duo ÀVUÀ. "Éramos amigos há muito tempo", lembra. "Estávamos em uma festa de aniversário de um empresário e, uma hora, paramos e pegamos o violão para tocar —e esse cara disse que devíamos ser um duo. Dissemos 'Beleza, vamos ver no que dá'. E deu certo (...) É um projeto que queremos manter para sempre."

