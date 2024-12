Ludmilla, Pabllo, Ana Castela e Djonga: fim de semana tem quatro festivais

Ana Castela canta no Universo Alegria, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, também no sábado. Além da estrela do sertanejo, o lineup tem ainda Luan Santana, Simone Mendes, Hugo & Guilherme, Zé Neto & Cristiano, Thiaguinho, Bruno & Marrone, Júlia & Rafaela.

Ana Castela se apresenta no festival Universo Alegria, em Porto Alegre, no sábado (14) Imagem: Alisson Demetrio/Divulgação

São Paulo terá ainda o Afropunk Experience com Ludmilla, Anelis Assumpção, Rachel Reis, Yago Oproprio e Amaarae, no Parque Villa-Lobos.

O Rockfun Fest, evento gratuito que seria realizado neste sábado (14), no Centro Esportivo Tietê, foi adiado. Segundo os organizadores do evento, o adiamento foi "devido a circunstâncias fora de nosso controle". "Estamos comprometidos em trazer o melhor para vocês muito em breve", diz a nota enviado à imprensa nesta sexta (13). A programação trazia Pitty, Matanza Ritual, Krisiun, Lobão, Pavilhão 9 e Rockfun Legends.

Reencontro

Fora do quesito festivais, a principal atração do fim de semana é o reencontro de Caetano Veloso e Maria Bethânia para um show conjunto após 46 anos. Os irmãos se apresentam no sábado e no domingo em São Paulo, no Allianz Parque.