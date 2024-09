Palco Mundo atrasa 1h15, e vaia de trappers marca abertura do Dia Brasil

Os fãs de trap que esperavam o primeiro show do Palco Mundo neste sábado (20) no Rock in Rio vaiaram o atraso de mais de uma hora do show e fizeram coros de "começa" e "vergonha" (assista no player acima). O atraso ainda ocasionou alteração nos horários dos três shows seguintes.

O que aconteceu

O show de MC Cabelinho, Kayblack, Matuê, Orochi, Filipe Ret e MC Ryan SP estava marcado para as 15h30. Até às 16h44, tudo que os fãs ouviam era uma passagem de som de microfones, com técnicos falando "yEaAhHh" de várias formas com efeito de AutoTune.

O público bastante jovem de fãs do trap, variação popular do rap, começou a perder a paciência antes de 16h, e vaiava de cinco em cinco minutos.