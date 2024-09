Karaokê nostálgico e vazio encerra dia de atrasos no Rock in Rio

Como animar um público que encara duas horas de atraso? A resposta é: tocando clássicos atemporais. Quem resistiu na Cidade do Rock até o show de encerramento do Palco Mundo, Para Sempre Rock, participou de um grande karaokê comandado por Capital Inicial, Tony Garrido, Rogério Flausino, Detonautas, NXZero e Pitty. A sorte é que o coro estava afiado, porque o som do Palco Mundo seguia com problemas — como em todo o dia. Os microfones praticamente falharam diversas vezes. O dia Brasil merecia mais cuidado. O que deveria ter sido uma grande celebração dos 40 anos do festival terminou com um decadente headliner esvaziado.

SONHO

Pitty, única mulher entre as atrações do Pra Sempre Rock, falou da importância do Dia Brasil e do sonho de cantar no festival: "Lembro quando eu era criança assistindo a primeira edição na TV e imaginando estar em um lugar como este".

HOMENAGEM

Di Ferreiro e o NXZero mais uma vez lembraram de Chorão durante a música "Cedo ou Tarde". A banda já tinha feito o mesmo no seu show no Palco Sunset. Dessa vez, rolou o reforço de Dinho Ouro Prero. Cássia Eller também foi lembrada com "Por Enquanto", à capela, com todos juntos no palco.