'Viria mil vezes', diz fã que dormiu na fila por show cancelado de Luan

Com um colchão inflável na mala e cartazes exaltando Luan Santana nas mãos, a professora virou a noite de sexta para sábado na porta do Rock in Rio.

Ela enfrentou a ventania da noite de sexta na Zona Oeste do Rio enrolada em uma bandeira com a cara de Luan e a comemoração de sua esperada chegada ao Palco Mundo.

Ela entrou correndo quando os portões abriram, no início da tarde, segurando o outro cartaz, que já adiantava a promessa cumprida: "Eu te disse que ia vir, Luan. Fui a primeira a chegar no Rock in Rio".

"Estou aqui sozinha, enfrentando Deus e o mundo em um estado diferente. É muito louco amar alguém tanto assim. Mas o Luan me tirou da depressão", disse Thayane ao UOL ainda na noite de sexta.

Já na grade à espera do show, Thayane não se mostrava cansada.

Cercada de fãs de trap que acompanhavam o primeiro show do Palco Mundo, Thayane estava disposta a mais: "Passaria outras mil madrugadas assim por ele".