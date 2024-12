'Vai Passar': Luciano Camargo lança primeira música de seu DVD gospel

Luciano Camargo, 51, lançou nesta semana o clipe de "Vai Passar", canção religiosa inédita que integrará o repertório de "Unidos Pela Fé", primeiro DVD gospel do cantor.

O que aconteceu

O vídeo está disponível no YouTube, onde já soma quase 50 mil reproduções. O áudio da canção também pode ser encontrado nas principais plataformas digitais, como Spotify e Deezer.

"Unidos pela Fé" foi gravado na casa de shows Qualistage, no Rio de Janeiro, e conta com mais de 20 faixas. Segundo o jornal Extra, a playlist inclui não apenas temas inéditos, compostos especialmente para a voz do cantor, mas também regravações de clássicos da música gospel.