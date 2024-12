Psica 2024: Quem é Brisa Flow, rapper indígena queridinha dos festivais?

Ela mistura línguas originárias com espanhol, português, inglês e até portunhol — a junção entre as línguas portuguesa e a espanhola. "É um clássico da nossa comunidade de migrantes, é uma língua decolonial".

O Psica não é o primeiro festival que Brisa Flow se apresenta. Ela já esteve no Lollapalooza e no Rock in Rio. "Lutando para não ser só queridinha dos festivais, mas, sim, do público, para eles me pedirem em todos. Festival tem muita emoção envolvida, muito investimento também, porque sou minha própria empresa. Gosto muito de festival porque cresci assistindo o Festival Viña del Mar em VHS, era a única lembrança dos meus pais sobre o Chile."

As apresentações também têm um momento de improvisação, conta Brisa Flow, que vê os shows como "portais". "Tem que abrir e fechar. As pessoas falam que saem voando", diz ela. "Vai ser minha primeira vez no Psica, o qual queria estar havia muito tempo. Cada festival é diferente. Quero estar em festivais nos países latinos e na África, fora dos EUA e Europa, como geralmente os artistas vão."

Essa mistura de músicas de Violeta Parra, Mercedes Sosa, Victor Jara com o rap, foi muito boa. Me ajudou a criar uma identidade fazendo rap sem que eu perdesse minha essência. Misturei isso com Racionais MC's, Lauryn Hill, Erykah Badu, que até hoje é uma grande referência para mim, a Ana Tijoux, uma cantora do Chile que adoro... São referências. Brisa Flow

Psica 2024

Com atrações internacionais, o festival Psica, um dos mais importantes da região norte, celebra, em Belém, a cultura pan-amazônica. Batizada de Psica Dourado, a edição deste ano reúne mais de 50 atrações nos dias 13, 14 e 15 de dezembro.