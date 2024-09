Para Sempre MPB tem boa escalação, mas faltou diálogo entre artistas

A sorte é que o time escalado para a homenagem à MPB no Dia Brasil do Rock in Rio, no sábado (21) é bom. Ney Matogrosso, Zeca Baleiro, Gaby Amarantos, Majur, Carlinhos Brown e Daniela Mercury se garantem — com destaque para a percussão de Brown. Mas pecaram no formato pensado para o show. Somente as transições entre Gaby Amarantos, Majur e BaianaSystem funcionaram bem. Faltou um diálogo maior entre os artistas. Esse trabalho era em grupo e não individual. Daniela encerrou o show sofrendo com problemas no som que prejudicaram sua apresentação. Mas como o Carnaval da Bahia levanta qualquer um a amostra de um fevereiro em Salvador fez o público se jogar mesmo com os problemas.

21.set.2024 - Daniela Mercury se apresenta no palco Mundo na sexta noite de Rock in Rio Imagem: Daniel Ramalho/AFP

O QUE FUNCIONOU

As músicas escolhidas por Ney e Zeca ajudaram a conquistar o público, que parecia meio perdido no dia em que não se sabe nada na Cidade do Rock. A sequência com Gaby Amarantos levantou a galera com hits, figurino e muito treme paraense. Os duetos de Gaby com Majur e Majur com BaianaSystem deram ao público a experiência que se esperava do show. A percussão de Carlinhos Brown foi impecável como sempre. Assim como Majur ao piano. Daniela e seu balé entregaram performance -- infelizmente o som prejudicou a cantora.