Zé Neto chora em show no RS: 'Não sei o que seria de mim sem vocês'

Zé Neto, 34, da dupla sertaneja com Cristiano, 36, não segurou a emoção no segundo show de retorno aos palcos após 100 dias afastado em tratamento de depressão e síndrome do pânico. O cantor caiu em lágrimas durante apresentação no Universo Alegria, em Porto Alegre (RS), neste sábado (14).

O que aconteceu

Sertanejos abriram o show na capital do Rio Grande do Sul com os hits "Barulho Do Foguete", "Me bloqueia" e "Você beberia ou não beberia?". "Que bom estar aqui de novo", declarou Zé Neto, estendendo os braços para dizer que estava arrepiado.

Ao fim da canção "Bebida Na Ferida", Zé Neto se dirigiu ao centro do palco com os olhos marejados e Cristiano agradeceu as mensagens positivas dos fãs durante a fase de pausa da dupla. "Agradecer cada um de vocês. Só tentar retribuir com muita música, amor e carinho."