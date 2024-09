Correria em shows gera 'feat' à distância de Lulu Santos e Daniela Mercury

A pressa para diminuir os atrasos do Rock in Rio neste sábado (20) gerou uma situação inusitada: Lulu Santos fez toda sua participação no show pop enquanto Daniela Mercury ainda cantava no show de MPB. O resultado foi uma massaroca sonora dos sons dos dois. Do lado de Lulu, só quem estava muito perto do Palco Sunset não ouviu Daniela cantar muito alto, lá do Palco Mundo, ao mesmo tempo. O resto do show pop, com Gloria Groove, Jão e Luísa Souza, foi simpático, mas com shows repetidos dos outros dias, exceto por Duda Beat.

21.set.2024 - Duda Beat e Jão se apresentam no palco Sunset na sexta noite de Rock in Rio Imagem: AgNews

ESQUEMA REDONDO

A turma pop, ao contrário de outros shows que pareceram ter pouco ensaio, tinha um esquema tático redondinho. Cada um cantava três músicas sozinho e fazia um dueto com o próximo a entrar. Jão e Duda Beat tiveram mais química, com uma ótima escolha de música que une o estilo romântico meio psicopata dos dois: "Como Eu Quero", do Kid Abelha. Duda também deu bom balanço a "Sina", de Djavan, com Duda Beat.