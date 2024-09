Talvez a polêmica seja outra: o sertanejo precisa do Rock in Rio?

O Rock in Rio precisa do sertanejo? Chitãozinho & Xororó tiveram resposta positiva na estreia do estilo no festival na noite deste sábado (20). No penúltimo show do palco Mundo, a plateia não estava lotada, tinha buracos, mas respondeu com coros gigantes a uma mistura de sucessos "raiz" da dupla com de Ana Castela e Simone Mendes. Os hits atuais foram até mais cantados do que os antigos. Junior, filho de Xororó, e o rapper Cabal tiveram presenças mais discretas. Luan Santana cancelou devido ao atraso de hoje no festival.

BOIADEIRINHAS

Como acontece em outros shows de Ana Castela, a plateia estava cheia de crianças de chapéu, loucas pela cantora. Aos 20 anos, ela também parecia uma menina empolgada no palco. "Foi aqui que a Katy Perry pisou?", perguntou. Mesmo com problemas no retorno, cantou bem "Sinônimos" com a dupla, depois fez sozinha "Nosso Quadro", "Solteiro Forçado" e, a cappella, "Pipoco", ovacionada.

RAIZ RESPEITADA

Os irmãos de 66 e 69 anos ainda têm vozes poderosas. A banda é afiada, reforçada pela Orquestra de Heliópolis. Mas houve momentos de dispersão do público, como em "Vá pro Inferno" e na nova "A Gente Grita". Por outro lado, houve os coros gerais de "Brincar de Ser Feliz", "Galopeira" e o esperado êxtase final de "Evidências".