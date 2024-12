Taylor Swift não tocou 8 músicas de seu catálogo na Eras Tour; veja quais

"Bye Bye Baby". Outra faixa da regravação de "Fearless" que ficou de fora da Eras Tour.

"Ronan". Lançada em 2012, essa música conta a história real de um menino chamado Ronan Thompson, que morreu aos três anos após ser diagnosticado com neuroblastoma. Taylor só tocou essa faixa ao vivo duas vezes ao longo de sua carreira: no evento de caridade Stand Up 2 Cancer e em um show da turnê 1989 em que a mãe de Ronan estava presente.

"Forever Winter". A faixa bônus da regravação de "Red", lançada em 2021, fala de um amigo que está sofrendo com questões de saúde mental. Fãs especulam que tenha sido escrita para Jeff Lang, um amigo dos tempos de escola de Taylor Swift que morreu alguns meses antes do lançamento do álbum "Red".

"Girl At Home". Faixa originalmente lançada em 2012, nunca foi tocada ao vivo por Taylor Swift. Fala de um rapaz que está flertando com Taylor e outras mulheres apesar de ter uma "namorada em casa". É uma canção que costuma dividir opiniões entre os fãs tanto pela letra quanto pela produção e, talvez por isso, tenha ficado de fora da turnê.

"Soon You'll Get Better" (feat. The Chicks). Essa música, lançada em 2019, também trata de um tema delicado: a luta da mãe de Taylor contra o câncer. Taylor só tocou essa faixa ao vivo uma vez, em um especial de televisão para arrecadar fundos na pandemia de covid-19.

"Christmas Tree Farm". Essa faixa natalina lançada em 2019 já foi tocada ao vivo antes, mas acabou ficando de fora da Eras Tour.