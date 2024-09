28 dias em acampamento, horas em ônibus: as loucuras para ver Katy Perry

"Vou ficar aqui e não posso andar porque meu tênis está descolando. Vale a pena pela Katy, poucas vezes na vida posso vê-la. Sempre viajo para ver a Katy. É perrengue. Tenho história. Sempre vou com roupas que lembram a Katy. No último show, vim com o look da turnê. Mas agora, como é surpresa, vim só com a blusa do álbum que lançou hoje, o '143'", afirmou Lucas.

Rock in Rio: Lucas Valadares mostrou tênis com a sola descolando antes de show de Katy Perry Imagem: Filipe Pavão/UOL

A administradora Méscia Santos, 54, tem perrengues para contar desde 1985. Ela, que foi ao festival para ver Katy e Ivete Sangalo, tentou furar fila e entrar sem pagar na primeira edição do festival. Não conseguiu e ficou ouvindo do lado de fora. Depois daquela edição, foi a todas — e pagando.

"Em 1985, eu tinha 15 anos, éramos cinco irmãos, o mais velho trabalhava lá dentro. Eu moro em Jacarepaguá, fomos andando e tentamos furar a fila, mas não deu certo. Ficamos do lado de fora só ouvindo... Hoje, cheguei às 12h30 e fiquei no sol. Todo mundo com o braço queimado. Meu cartão está estourado, mas está tudo bem, em suaves prestações. Estamos aqui. A Robertinha [Medina] tem que me dar um ingresso", disse ela, aos risos.