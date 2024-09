Pocah faz show autobiográfico e chora ao cantar sobre violência doméstica

Pocah fez um show autobiográfico, levou a mãe e a filha ao palco e se emocionou ao cantar sobre violência doméstica. Ela conseguiu colocar uma produção especial no reduzido Espaço Favela do Rock in Rio. Foi uma espécie de "puxadinho" na favela cenográfica, com um telão extra no palco baixo, dançarinas nas lajes dos barracos e até uma chegada de trem. Apesar de falhas técnicas, foi um belo esforço de uma artista que manteve a conexão com o melhor do funk de rua.

NÃO DORMIU NO PONTO

Pocah segue enérgica — nada a ver com a imagem da ex-BBB que só dormia no reality. Ela é uma funkeira tão sagaz que foi a primeira MC do Rio a notar o fenômeno da ostentação em 2012 e lançar sua carreira com base no estilo paulista. É essa trajetória sagaz que ela relembra no álbum "Cria de Caxias", base do show.