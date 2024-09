Rock in Rio: sul-africana Tyla defende pop amapiano e dá match com o Brasil

Do challenge das redes para o palco Sunset, Tyla provou com seu pop amapiano que não é cantora de uma música só — como alguns disseram após sua confirmação no line-up. A sul-africana trouxe para o palco referências do seu continente na cenografia, muita dança amapiana e sensualidade. Rolou até funk! A artista cantou músicas do seu primeiro álbum com ajuda do coral do público. Mas o momento mais aguardado do show foi a sua premiada "Water", responsável pelo seu estouro. Aos 22 anos, Tyla representou muito bem a nova geração no "Dia Delas".

CENOGRAFIA

Ela apostou em algo simples, mas que prende atenção. Um tigre gigante no palco despertou antes mesmo do show começar. E foi do alto dele que ela começou a apresentação. Os efeitos visuais completaram as referencias sul-africanas.

AMAPIANO

O amapiano é um gênero musical sul-africano dançante -- tem uma pegada house e batidas graves. Ao ganhar o MTV Awards de "melhor afrobeat", Tyla defendeu seu pop amapiano. explicando que nem tudo que é feito na África é afrobeat. A mistura com o pop rende autenticidade a Tyla.