Carminho usa delicadeza do fado para vencer axé music no Rock in Rio

"Agradeço por este convite inusitado, que criou uma pequena casa de fado no meio do Rock in Rio." Carminho abriu seu show no Global Village com essas palavras. À distância, mas com volume suficiente para atrapalhar a apresentação, os últimos acordes de Ivete Sangalo (láaaaa no Palco Mundo) ainda trovejavam. A portuguesa não se intimidou. Sua voz poderosa e o acompanhamento delicado de um quinteto sem seção rítmica bastaram para levar os cariocas Atlântico afora.

INCONVENIENTE

No início do show, Carminho estava visivelmente incomodada com o axé supersônico de Ivete. Ainda assim, riu por último. "Tira o pé do chão!", pediu, irônica, ao iniciar a canção "Se Vieres".

FADO E MAIS

Ela cantou fados melancólicos como "O Quarto (Fado Pagem)", famosa por ter sido incluída no filme "Pobres Criaturas", e "Escrevi Teu Nome no Vento". Mas também passou pela animada "Marcha de Alcántara de 1969". O clima pesa mesmo na sombria "Meu Amor Marinheiro", com uma guitarra distorcida em primeiro plano.