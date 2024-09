Rock in Rio: Xênia França e Tássia Reis esquentam show cool de Luedji Luna

Luedji Luna está bem à vontade no papel de grande dama do neo-soul à brasileira. A ponto de segurar com tranquilidade a plateia do palco Sunset, sob um sol furioso. O repertório predominantemente lento, a principio desaconselhável para uma plateia de festival, não chega a esfriar o espetáculo. As presenças de Tássia Reis e Xênia França servem de contraponto e agitam a massa, para Luedji seguir cool e elegante.

20.set.2024 - Luedji Luna canta com Tássia Reis na quinta noite de Rock in Rio Imagem: Leo Franco/AgNews

BIG BAND

Trajada com um vestido longo coberto de lantejoulas, Luedji lidera uma banda de responsa. São oito músicos e seis vocalistas de apoio, bem escolados no balanço black-afro e nos timbres de inspiração setentista.