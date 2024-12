Missão de 8 dias vai durar 9 meses: o que muda nos corpos dos astronautas?

Os astronautas presos na ISS (Estação Espacial Internacional) só poderão retornar à Terra em março, quando completarão nove meses no espaço. O que acontece com os corpos de astronautas após tanto tempo no espaço?

Meses no espaço

O retorno dos astronautas Suni Williams e Butch Wilmore à Terra foi novamente adiado pela Nasa. Inicialmente planejada para durar apenas oito dias, a missão da dupla na ISS já soma mais de seis meses e agora pode se estender até março de 2025. A decisão foi motivada por problemas técnicos na cápsula Starliner, da Boeing, considerada inadequada para trazer os astronautas de volta.

O espaço impõe desafios severos à saúde dos astronautas devido à microgravidade e à radiação. Estudos da Nasa feitos antes do problema com a missão de Williams e Wilmore revelam que a radiação espacial é uma das maiores preocupações, com impactos significativos no DNA humano. Susan Bailey, pesquisadora da Universidade Estadual do Colorado e líder do estudo Twins, apontou que "a exposição à radiação é realmente muito prejudicial ao nosso DNA", sendo associada ao aumento de riscos de câncer, envelhecimento acelerado e estresse oxidativo.