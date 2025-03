Show de imagens: Lua de sangue pôde ser vista de várias partes do mundo

Lua cheia é vista durante o fenômeno "Lua de Sangue" na cidade do Rio de Janeiro Imagem: Pilar Olivares/Reuters

Eclipse lunar durante a madrugada em Porto Alegre, durante o fenômeno conhecido como Lua de Sangue Imagem: Donaldo Hadlich/Código19/Estadão Conteúdo

Fenômeno pode ser visto em várias partes do mundo. Foi possível ver o eclipse lunar em sua fase total no continente americano, em grande parte dos oceanos Pacífico e Atlântico, e no extremo-oeste da Europa e da África.

Lua de Sangue por trás da CN Tower, na cidade de Ontário, no Canadá Imagem: Arlyn McAdorey/Reuters

Lua é vista próximo à estrutura de pedras Stonehenge, em Amesbury, no Reino Unido Imagem: Toby Melville/Reuters