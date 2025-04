Condenadas a morrer: detonação de par de estrelas desvenda mistério de décadas

Astrônomos detectaram duas robustas estrelas anãs brancas — brasas estelares altamente compactas — orbitando próximas uma da outra e aparentemente destinadas a morrer em uma detonação quádrupla extraordinariamente violenta. Isso comprovaria que supernovas do tipo 1a podem surgir da colisão de duas anãs brancas - que são os remanescentes de estrelas que já esgotaram seu combustível.

Ligadas gravitacionalmente uma à outra no que é chamado de sistema binário, as duas estrelas estão localizadas em nossa galáxia, a Via Láctea, a cerca de 160 anos-luz da Terra — relativamente próximas em termos cósmicos. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, ou seja, 9,5 trilhões de km.

As anãs brancas estão entre os corpos celestes mais compactos. Estrelas com até oito vezes a massa do nosso Sol parecem destinadas a acabar dessa forma: queimando todo o hidrogênio que usam como combustível. A gravidade, então, faz com que entrem em colapso e explodam suas camadas externas em um estágio de "gigante vermelha", deixando para trás um núcleo compacto com aproximadamente o diâmetro da Terra — a anã branca.