Asteroide 'potencialmente perigoso' passa ao lado da Terra

Um asteroide de 165 metros de altura, comparável ao histórico Edifício Itália do centro de São Paulo e maior que a Pirâmide Gizé (147 metros), do Egito, passou ao lado da Terra na manhã desta quarta-feira, 26, informou a Nasa, a Agência Espacial dos Estados Unidos.

De acordo com os cálculos da órgão americano, a distância do corpo celeste (2014 TN17) para o nosso planeta foi de aproximadamente 5,1 milhões de quilômetros, intervalo considerado grande, mas o suficiente para a agência apontá-lo como "potencialmente perigoso" (PHA, na sigla em inglês), em razão do seu tamanho.

Conforme a Nasa, os PHAs são os asteroides que se aproximam da Terra a uma distância menor do que 7.480.000 km ou que possuem diâmetro acima de 140 metros. No caso do 2014 TN17, o tamanho do seu diâmetro poderia variar entre 130 metros e 290 metros.