Imagine ir de Nova York a Londres em 1h? Entenda projeto de viagem a vácuo

Neste caso, os trens não enfrentariam nenhuma resistência do ar no túnel. O trajeto pelo túnel tornaria a viagem significativamente mais ecologicamente correta do que voar.

No entanto, ainda não há um projeto definido para o túnel. Há propostas que sugerem o túnel no fundo do oceano, enquanto outras falam em construí-lo sobre palafitas/estacas.

Túnel poderia levar 782 anos para ser construído. Isso se comparado com o túnel que liga a França ao Reino Unido, que levou seis anos para ficar pronto.

A Índia, por exemplo, concluiu a construção dos trens com a tecnologia "Hyperloop" neste ano. Agora, os testes devem ocorrer pouco a pouco, segundo a mídia local. Os trens podem transportar até 28 passageiros pelo sistema de mais de 400 metros —mas que não ficam debaixo d'água.