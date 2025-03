Primeiro eclipse solar de 2025 acontece no sábado (29); veja como assistir

Eclipse não será visível de forma significativa no Brasil. De acordo com o portal Time and Date, apenas uma estreita faixa no extremo norte do Amapá - nas regiões de Sucuriju e do Parque Nacional do Cabo Orange - poderá observar o fenômeno, mas ainda assim de maneira quase imperceptível a olho nu.

Nos locais citados no Brasil, evento poderá ser visto entre 6h20 e 6h41 (horário de Brasília). Nas demais regiões do país, o fenômeno não poderá ser observado.

Horário do eclipse solar parcial

Início do Eclipse Solar Parcial: 05h 50min 34s

Momento máximo: 07h 47min 18s

Término do Eclipse Solar Parcial: 09h 43min 36s

Boa parte das Américas e da Europa terá boas condições para acompanhar o eclipse. "Em grande parte das Américas, incluindo o nordeste dos Estados Unidos, o eclipse solar parcial já estará em andamento durante o nascer do sol. Na Europa Ocidental e no noroeste da África, o eclipse começará no meio ou no final da manhã. Na Europa Oriental e no norte da Ásia, a maior parte ou todo o eclipse ocorrerá à tarde ou no início da noite", diz a NASA.