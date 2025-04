'Mundo oceânico': o que evidência de vida em outro planeta significa?

A "impressão digital" da vida, ou seja, a marca que ela deixa, pode ser entendida como os gases que a acompanham e são imprimidos por ela. Foi com base nisso que a descoberta publicada ontem no The Astrophysical Journal Letters aponta que esse é um dos maiores sinais da possível existência de vida fora do nosso sistema solar.

O que aconteceu

"Impressão digital" química de gases foi identificada no planeta K2-18 b com o James Webb. O maior e mais potente telescópio espacial do mundo verificou que dois gases — o sulfeto de dimetila e o dissulfeto de dimetila — gerados apenas por processos biológicos na Terra estão presentes na atmosfera desse planeta.

Gases específicos são sinais de processos biológicos. O sulfeto de dimetila e o dissulfeto de dimetila são produzidos na Terra apenas por organismos vivos, como o fitoplâncton marinho.