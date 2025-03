Eclipse solar parcial: veja horário e como assistir o fenômeno hoje

O Observatório Real de Greenwich, no Reino Unido, vai exibir o eclipse pelo YouTube. A transmissão está programada para iniciar às 7h (de Brasília). Assista abaixo.

0:00 / 0:00

Os eclipses ocorrem quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham. Quando esse alinhamento é perfeito, a Lua bloqueia completamente o disco solar, criando um crepúsculo impressionante.

Mas isso não acontecerá durante o eclipse parcial de sábado, que transformará o Sol em uma Lua Crescente. "O alinhamento não é perfeito o suficiente para que o cone de sombra toque a superfície da Terra", disse o astrônomo do Observatório de Paris, Florent Deleflie.

Em seu ponto máximo, a Lua cobrirá cerca de 90% do disco solar. A melhor vista será do nordeste do Canadá e da Groenlândia no auge, às 10h47 GMT (7h47 em Brasília).

* Com informações da AFP.