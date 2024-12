Os 100 anos da descoberta de que a Via Láctea não era única no Universo

Outros astrônomos perceberam a importância do trabalho de Leavitt: a relação poderia ser usada para calcular nossas distâncias das estrelas. Enquanto era estudante na Universidade de Princeton, Shapley usou a relação período-luminosidade para estimar as distâncias de outras cefeidas na Via Láctea. Foi assim que Shapley chegou à sua então nova estimativa do tamanho da nossa galáxia.

Mas, para que os astrônomos pudessem ter certeza sobre as distâncias dentro da nossa galáxia, eles precisavam de uma maneira mais direta de medir as distâncias das cefeidas. O método de paralaxe estelar é outra forma de medir distâncias cósmicas, mas só funciona para estrelas próximas. À medida que a Terra orbita o Sol, uma estrela próxima parece se mover em relação às estrelas mais distantes no fundo. Esse movimento aparente é conhecido como paralaxe estelar. Por meio do ângulo dessa paralaxe, os astrônomos podem calcular a distância de uma estrela em relação à Terra.

O pesquisador dinamarquês Ejnar Hertzsprung usou a paralaxe estelar para obter as distâncias de um punhado de estrelas cefeidas próximas, ajudando a calibrar o trabalho de Leavitt.

O artigo do New York Times enfatizou os "grandes" telescópios do Mount Wilson Observatory perto de Los Angeles, onde o Hubble estava trabalhando. O tamanho de um telescópio é geralmente avaliado pelo diâmetro de seu espelho primário. Com um espelho de 100 polegadas (2,5 metros) de diâmetro para coletar a luz, o telescópio Hooke'r no Monte Wilson era o maior telescópio da época.

Os grandes telescópios não são apenas mais sensíveis à resolução de galáxias, mas também criam imagens mais nítidas. Edwin Hubble estava, portanto, bem posicionado para fazer sua descoberta. Quando Hubble comparou suas chapas fotográficas tiradas com o telescópio de 100 polegadas com aquelas tiradas em noites anteriores por outros astrônomos, ele ficou entusiasmado ao ver que uma estrela brilhante parecia mudar de brilho com o tempo, como esperado para uma cefeida.

Usando os cálculos de Leavitt, Hubble descobriu que a distância de sua cefeida excedia o tamanho que Shapley calculou para a Via Láctea. Nos meses seguintes, Hubble examinou outras nebulosas espirais enquanto procurava por mais cefeidas para medir distâncias. A notícia das observações de Hubble estava se espalhando entre os astrônomos. Em Harvard, Shapley recebeu uma carta de Hubble detalhando sua descoberta. Ele a entregou à colega astrônoma Cecilia Payne-Gaposchkin, comentando: "Aqui está a carta que destruiu meu universo".