Planeta 9 pode realmente existir, aponta estudo liderado por brasileiro

Para checar se o reservatório existe, os pesquisadores calcularam as trajetórias de cometas conhecidos que surgiriam nesta região. Eles olharam mais cuidadosamente para um grupo de quatro cometas que de fato existem no Sistema Solar, mas que também foram "previstos" pelo modelo. Eles medem mais de 10 km de diâmetro e levam menos de 20 anos para completar suas órbitas, que já foram bem mapeadas e poderiam servir de comparação.

Descobrimos que houve um 'match', uma coincidência. Nossas simulações foram consistentes com as observações das órbitas dos cometas. Produzimos uma estimativa sobre o número de cometas com mais de 10 km de diâmetro que seriam produzidos, e comparamos com os cerca de quatro já observados. Sem a presença do Planeta 9 na simulação, o número não chega a um [cometa]. Com ele, pode chegar a 3,6 — o que é muito mais próximo da realidade. Rafael Ribeiro de Sousa

Planeta 9 também pode ser bem menor do que imaginavam os cientistas. Até então, pesquisas apontavam para um planeta com cerca de 15 vezes a massa da Terra, um valor próximo a Urano. No entanto, para que seja consistente com a evolução do Sistema Solar e da órbita dos cometas, o time de Sousa descobriu que ele deva ter cerca de 7,5 vezes a massa terrestre.

Próximo passo do brasileiro deve ser refinar a simulação. Serão estudados os cometas de longo período, que levam milhares de anos para completar uma volta ao redor do Sol. Eles são originários da Nuvem de Oort e podem entregar mais pistas sobre o "planeta invisível".